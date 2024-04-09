Капелло: раньше про Анчелотти говорили, что он скис, но нужно думать, прежде чем судить

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением о соотечественнике Карло Анчелотти, возглавляющем мадридский «Реал».

«В Неаполе говорили, что он скис, в «Эвертоне» говорили, что он окончательно скис. Затем он пришёл в мадридский «Реал» и продолжает потрясающе им управлять. Возможно, прежде чем делать какие-либо суждения, нужно подумать об этом несколько раз», — приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

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Напомним, Анчелотти занимал должность главного тренера «Наполи» с 2018 по 2019 год. Затем с 2019 по 2021 год итальянский специалист тренировал «Эвертон». С 2021 года Анчелотти возглавляет «сливочных», с которыми в сезоне-2021/2022 он завоевал трофей Лиги чемпионов.

После 30 туров нынешнего сезона «Реал» набрал 75 очков и занимает первое место.