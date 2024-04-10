Игрок «Пари НН»: Юран не матерится, поэтому справедливо, что требует того же от нас

Полузащитник команды «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв рассказал об отношении главного тренера нижегородцев Сергея Юрана к ненормативной лексике.

«Пихал ли Юран за ненормативную лексику? Пару раз грозился выгнать с тренировки (смеётся). Я особо не матерюсь, но иногда проскальзывает. Сейчас стараюсь ругаться только себе под нос. Николаич сам не матерится, поэтому справедливо, что требует того же от нас.

Иногда Юран матерится, особенно в адрес судейства на флеш-интервью? Его можно понять — несправедливость обычно вызывает только такие эмоции. Лично для себя я давно решил, что не буду обсуждать судейство», — приводит слова Жигулёва Sport24.

Напомним, после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Краснодаром» Сергей Юран в подтрибунном помещении обратился к судьям, используя ненормативную лексику. В качестве главного арбитра встречи выступал Евгений Буланов.