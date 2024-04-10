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«Бавария» и «Арсенал» во второй раз в истории сыграли вничью в плей-офф ЛЧ

«Бавария» и «Арсенал» во второй раз в истории сыграли вничью в плей-офф ЛЧ
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9 апреля 2024 года проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра проводилась на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    

Таким образом, «Бавария» и «Арсенал» во второй раз в истории сыграли вничью в плей-офф ЛЧ. До этого команды последний раз не смогли выявить победителя в марте 2014 года. Тогда на стадии 1/8 финала турнира их встреча завершилась со счётом 1:1.

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене. Начало запланировано на 22:00 мск.

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