«Арсенал» не выигрывает в четвертьфиналах ЛЧ с апреля 2009 года

9 апреля 2024 года проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра проводилась на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

Таким образом, «Арсенал» не выигрывает в четвертьфиналах ЛЧ с апреля 2009 года.

Последний раз лондонский клуб побеждал на данной стадии Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009. Тогда в одном из матчей четвертьфинала английская команда обыграла «Вильярреал» со счётом 3:0. В том сезоне «Арсенал» выбыл из турнира в полуфинале.

Напомним, ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене. Начало запланировано на 22:00 мск.