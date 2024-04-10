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«Арсенал» не выигрывает в четвертьфиналах ЛЧ с апреля 2009 года

«Арсенал» не выигрывает в четвертьфиналах ЛЧ с апреля 2009 года
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9 апреля 2024 года проходил первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра проводилась на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

Таким образом, «Арсенал» не выигрывает в четвертьфиналах ЛЧ с апреля 2009 года.

Последний раз лондонский клуб побеждал на данной стадии Лиги чемпионов в сезоне 2008/2009. Тогда в одном из матчей четвертьфинала английская команда обыграла «Вильярреал» со счётом 3:0. В том сезоне «Арсенал» выбыл из турнира в полуфинале.

Напомним, ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене. Начало запланировано на 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    
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