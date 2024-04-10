Гвардиола и Анчелотти сыграли между собой вничью во второй раз в истории

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 3:3. Таким образом, Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити») и Карло Анчелотти (главный тренер «Реала») сыграли между собой вничью во второй раз в истории.

В прошлом сезоне в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» завершили игру вничью — 1:1. Команды также возглавляли Анчелотти и Гвардиола. В ответном матче «горожане» выиграли — 4:0. В результате английская команда выиграла трофей, одолев в финале миланский «Интер» (1:0).

Ответный матч четвертьфинала нынешнего сезона пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени.