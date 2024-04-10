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Гвардиола и Анчелотти сыграли между собой вничью во второй раз в истории

Гвардиола и Анчелотти сыграли между собой вничью во второй раз в истории
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Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 3:3. Таким образом, Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити») и Карло Анчелотти (главный тренер «Реала») сыграли между собой вничью во второй раз в истории.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

В прошлом сезоне в первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» завершили игру вничью — 1:1. Команды также возглавляли Анчелотти и Гвардиола. В ответном матче «горожане» выиграли — 4:0. В результате английская команда выиграла трофей, одолев в финале миланский «Интер» (1:0).

Ответный матч четвертьфинала нынешнего сезона пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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