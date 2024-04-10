«Манчестер Сити» в четвёртый раз в 2024 году сыграл вничью. У «горожан» — 0 поражений

Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 3:3. Таким образом, «Манчестер Сити» в четвёртый раз в 2024 году сыграл вничью. Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывают в этом году.

«Манчестер Сити» также играл вничью с лондонскими «Челси» (1:1) и «Арсеналом» (0:0), а также с «Ливерпулем» (1:1). Все эти матчи прошли в рамках английской Премьер-Лиги. В остальных 15 матчах всех официальных турниров «горожане» выигрывали.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени.