«Манчестер Сити» в четвёртый раз в 2024 году сыграл вничью. У «горожан» — 0 поражений
Поделиться
Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 3:3. Таким образом, «Манчестер Сити» в четвёртый раз в 2024 году сыграл вничью. Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывают в этом году.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2' 1:1 Диаш – 12' 2:1 Родриго – 14' 2:2 Фоден – 66' 2:3 Гвардиол – 71' 3:3 Вальверде – 79'
«Манчестер Сити» также играл вничью с лондонскими «Челси» (1:1) и «Арсеналом» (0:0), а также с «Ливерпулем» (1:1). Все эти матчи прошли в рамках английской Премьер-Лиги. В остальных 15 матчах всех официальных турниров «горожане» выигрывали.
Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 10 апреля 2024
-
00:37
-
00:37
-
00:29
-
00:28
-
00:18
-
00:18
-
00:17
-
00:10
-
00:04
- 9 апреля 2024
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:27
-
23:26
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:58
-
22:41
-
22:34
-
22:25
-
22:22
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:06
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:51