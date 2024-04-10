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«Манчестер Сити» в четвёртый раз в 2024 году сыграл вничью. У «горожан» — 0 поражений

«Манчестер Сити» в четвёртый раз в 2024 году сыграл вничью. У «горожан» — 0 поражений
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Во вторник, 9 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 3:3. Таким образом, «Манчестер Сити» в четвёртый раз в 2024 году сыграл вничью. Подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывают в этом году.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

«Манчестер Сити» также играл вничью с лондонскими «Челси» (1:1) и «Арсеналом» (0:0), а также с «Ливерпулем» (1:1). Все эти матчи прошли в рамках английской Премьер-Лиги. В остальных 15 матчах всех официальных турниров «горожане» выигрывали.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» пройдёт в следующую среду, 17 апреля, в Манчестере и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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