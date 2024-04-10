Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн — о ничьей с «Арсеналом»: это хороший результат для нас

Кейн — о ничьей с «Арсеналом»: это хороший результат для нас
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал ничью в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом» (2:2).

«Это была непростая игра. «Арсенал» — действительно хорошая команда. Они сейчас лидируют в Премьер-лиге, поэтому временами нам приходилось трудиться. Но это хороший результат, и, надеюсь, мы сможем изменить ситуацию дома.

Никогда не радуешься, когда не выигрываешь, но «Арсенал» дома показал, что они действительно сильная команда, поэтому мы воспринимаем ничью как должное. Наши болельщики могут помочь нам изменить ситуацию в свою пользу.

Мы сделали небольшой шаг, и на следующей неделе нас ждёт большая игра. Впереди ещё долгий путь», – сказал Кейн Amazon Prime.

Ответная игра пройдёт 17 апреля в Мюнхене.

Материалы по теме
«Бавария» перевернула четвертьфинал ЛЧ! Но тут у «Арсенала» случились замены
«Бавария» перевернула четвертьфинал ЛЧ! Но тут у «Арсенала» случились замены
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android