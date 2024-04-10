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Тухель раскритиковал арбитра матча ЛЧ с «Арсеналом» за неназначенный пенальти

Тухель раскритиковал арбитра матча ЛЧ с «Арсеналом» за неназначенный пенальти
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о спорном эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Арсенала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    

«Я знаю, что это была сумасшедшая ситуация. Они кладут мяч, судья свистит, и защитник берёт мяч руками. Это грубая ошибка. Но что нас действительно злит, так это объяснения этого эпизода на поле. Он сказал нашим игрокам, что это «детская ошибка» и он не будет назначать за это пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это ужасное, ужасное объяснение. Ошибка ребёнка, ошибка взрослого, что угодно – мы злимся, потому что против нас было принято безумное решение», – приводит слова Тухеля инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ответный матч четвертьфинала между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене (Германия). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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