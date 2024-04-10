«Наполи» установил цену на Хвичу Кварацхелию

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может покинуть итальянский клуб.

Как сообщает CalcioNapoli24, игрок входит в сферу интересов «ПСЖ» и «Барселоны». Неаполитанцы готовы продать футболиста за € 100 млн. При этом они также заинтересованы в том, чтобы продлить контракт с игроком. Отмечается, что конечное решение будет принято исходя из поступивших предложений.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Кварацхелия празднует выход в финальньную часть Евро: