Стала известна сумма отступных в контракте Холанда с «Манчестер Сити»

Испанский портал Relevo опубликовал подробности контрактного соглашения норвежского нападающего Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити».

Согласно данным источника, в контракте 23-летнего футболиста с английской командой имеется пункт о сумме отступных, которая составляет € 175 млн.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке таблицы АПЛ с 70 очками, набранными в 30 встречах.

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