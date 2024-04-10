Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна сумма отступных в контракте Холанда с «Манчестер Сити»

Стала известна сумма отступных в контракте Холанда с «Манчестер Сити»
Комментарии

Испанский портал Relevo опубликовал подробности контрактного соглашения норвежского нападающего Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити».

Согласно данным источника, в контракте 23-летнего футболиста с английской командой имеется пункт о сумме отступных, которая составляет € 175 млн.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал шесть результативных передач.

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке таблицы АПЛ с 70 очками, набранными в 30 встречах.

Материалы по теме
Холанд рассказал о ритуале, который приносит удачу «Манчестер Сити»

16-летний Эрлинг Холанд читает рэп о мировом кризисе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android