«Арсенал» определился с приоритетной трансферной целью на лето

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает журналист Франсуа Плато в соцсетях, «Арсенал» заинтересован в приобретении игрока. Лондонцы рассматривают вопрос привлечения Рафаэла Леау как приоритетный. Отмечается, что наставник Микель Артета выступает за возможный переход футболиста сборной Португалии.

Напомним, в нынешнем сезоне Леау принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

«Милан» располагается на второй строчке турнирной таблицы Серии А, в активе команды Стефано Пиоли 68 очков в 31 матче.

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