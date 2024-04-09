«Милан» этим летом может приобрести полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос летом может пополнить состав итальянского «Милана». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, полузащитник намерен покинуть стан «сливочных» в поисках большей игровой практики. Основным претендентом на Себальоса является «Милан», который надеется выиграть конкуренцию за игрока у «Бетиса», мадридского «Атлетико», а также ряда других европейских клубов благодаря хорошим отношениями с «Реалом». Сообщается, что миланцы давно следят за игроком.

Напомним, в нынешнем сезоне Себальос принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. В общей сложности полузащитник провёл на поле 505 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.