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Чеферин заявил об отсутствии коррупции в УЕФА

Чеферин заявил об отсутствии коррупции в УЕФА
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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил об отсутствии коррупции в организации.

«Я уверен, что УЕФА не был коррумпированной организацией даже до моего прихода, но люди часто путают УЕФА и ФИФА. Было дело против Мишеля Платини, но он фигурировал в нём как вице-президент ФИФА.

Когда я пришёл, я всё проверил. Я верю и уверен, что УЕФА – чистая организация. Мы публикуем все наши показатели, известно, на что мы тратим деньги, 97% дохода мы вкладываем обратно в футбол.

Я 1000 раз повторял, что плачу налоги в Швейцарии, и, поскольку моя семья не переехала в Швейцарию, я плачу дополнительные налоги в Словении. Но это никого не волнует», – приводит слова Чеферина Info Libre со ссылкой на Nacional.

Напомним, 55-летний футбольный чиновник занимает пост главы УЕФА с 2016 года.

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