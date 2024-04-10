«Барселона» выбрала игрока для усиления основного состава летом

В летнее трансферное окно «Барселона» планирует сделать всё возможное, чтобы подписать испанского вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб может выплатить обновлённые в декабре 2023-го отступные за 22-летнего нападающего в размере € 50 млн.

Сам игрок сообщал, что хотел бы остаться в баскской команде, однако «Барселона» ищет возможность переманить футболиста. Не исключается возможность договорённости о переходе летом 2025-го, поскольку младший Уильямс хотел бы сыграть в еврокубках с «Атлетиком» в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что к испанскому крайнему нападающему проявляют серьёзный интерес «Арсенал» и «Челси», а сам игрок в декабре отказал мадридскому «Реалу».

В нынешнем сезоне вингер провёл за басков 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 14 результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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