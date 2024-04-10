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Артета прокомментировал ничейный результат в игре «Баварией» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Артета прокомментировал ничейный результат в игре «Баварией» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    

«Соперник забил и внёс некоторую неопределенность в игру команды. Второй пропущенный гол был нетипичен для нас, но это Лига чемпионов. Если ты совершаешь ошибку, то тебя наказывают. Таков футбол. Что мы можем сделать, так это лучше справляться с простыми вещами.

Мы оставляли сопернику зоны для забеганий, которые были очень опасными, но даже при 1:2 мы пытались найти ритм, действовали собранно и не торопились. Замены оказали влияние на игру. Я верю, что мы способны приехать в Мюнхен и победить. Нужно лишь очень хорошо подготовиться», – приводит слова Артеты BBC.

Ответный матч четвертьфинала между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 17 апреля. Он пройдёт в Мюнхене (Германия). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

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