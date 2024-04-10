Анчелотти подвёл итоги первого матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3). Напомним, встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

«Это был хороший, очень равный матч. Мы начали очень плохо, но потом сыграли отлично. Когда мы теряли энергию, мы выглядели хуже. „Сити“ забил два красивых гола», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсетях.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 апреля. Эта игра пройдёт в Англии, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.