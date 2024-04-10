Диего Лаксальт: нельзя сравнивать два последних матча «Динамо» в РПЛ

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт высказался двух поражениях команды подряд в чемпионате России.

В 22-м туре команда Марцела Лички проиграла «Ростову» (1:4), а в 23-м туре уступила «Спартаку» (1:2).

«Нельзя сравнивать два последних матча «Динамо» в РПЛ. Они получились совершенно разными. В игре с «Ростовом» мы были не в лучшей форме, поэтому не смогли победить. Но в матче во «Спартаком» мы заслуживали победу. Нужно было быть более неуступчивыми, забивать голы. А так мы выглядели неплохо, с какой стороны ни посмотри», — приводит слова Лаксальта Metaratings.

После 22 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 38 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44 очка).

Следующий матч «Динамо» проведёт с «Уралом». Встреча в Екатеринбурге состоится 14 апреля в 14:15 по мск.

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