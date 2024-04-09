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Колыванов: «Динамо» нужен новый вратарь, у Лещука приличные ошибки с простыми мячами

Колыванов: «Динамо» нужен новый вратарь, у Лещука приличные ошибки с простыми мячами
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов считает, что бело-голубым необходимо усилить позицию голкипера. Эксперт также высказался о серьёзных вратарских ошибках Игоря Лещука в матча 23-го тура со «Спартаком». «Динамо» вело по ходу встречи со счётом 1:0, однако из-за двух ошибок Лещука встреча завершилась в пользу красно-белых со счётом 2:1.

«Ошибки есть. Приличные ошибки. Может, захлестнули его чувства в дерби? Непонятно, как всё это получилось. Мячи простые были.

«Динамо нужен вратарь? Я считаю, что да. «Динамо» нужно укреплять эту позицию», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

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