Хавбек «Пари НН» рассказал о самой яркой речи Юрана

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулёв ответил на вопрос о самом ярком общении с главным тренером нижегородцев Сергеем Юраном.

«Самый яркий диалог с Юраном? Самый запоминающийся спич был в прошлом сезоне, когда он только пришёл в «Нижний». Мы шли в зоне вылета — Николаич всех собрал и сказал: «Кто не верит, что мы останемся в Премьер-лиге — можете уходить, в команде вас больше не будет». Все были воодушевлены этими словами. Юран придал и до сих пор придаёт нам уверенности», — приводит слова Жигулёва Sport24.

54-летний главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Сергей Юран возглавил волжан в начале апреля 2023 года. Под его руководством команда финишировала в РПЛ с 30 очками на 13-м месте и сохранила прописку в турнире в стыковых матчах с московской «Родиной» (3:0 на выезде, 0:2 на своём поле).

В текущей турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает десятое место, набрав 28 очков в 22 матчах.