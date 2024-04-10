Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» не может обыграть «Баварию» с 2015 года

«Арсенал» не может обыграть «Баварию» с 2015 года
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 9 апреля, лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 2:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    

Таким образом, «Арсенал» не может обыграть «Баварию» с 2015 года. Последняя победа была в октябре 2015 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда лондонский клуб победил 2:0. После этого команды встречались между собой четыре раза (три поражения и одна ничья).

Ответный матч состоится 17 апреля на стадионе «Альянц-Арена».

Победитель пары сыграет в полуфинале с победителем другого четвертьфинального противостояния между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

В 1/8 финала ЛЧ «Арсенал» обыграл «Порту» 1:1 (4:2 пен.), а «Бавария» прошла «Лацио» (3:1).

Материалы по теме
«Бавария» перевернула четвертьфинал ЛЧ! Но тут у «Арсенала» случились замены
«Бавария» перевернула четвертьфинал ЛЧ! Но тут у «Арсенала» случились замены

«Ливерпуль» в поисках логики и тренера. ХиТ#179

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android