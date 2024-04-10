«Арсенал» не может обыграть «Баварию» с 2015 года

Вчера, 9 апреля, лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 2:2.

Таким образом, «Арсенал» не может обыграть «Баварию» с 2015 года. Последняя победа была в октябре 2015 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда лондонский клуб победил 2:0. После этого команды встречались между собой четыре раза (три поражения и одна ничья).

Ответный матч состоится 17 апреля на стадионе «Альянц-Арена».

Победитель пары сыграет в полуфинале с победителем другого четвертьфинального противостояния между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

В 1/8 финала ЛЧ «Арсенал» обыграл «Порту» 1:1 (4:2 пен.), а «Бавария» прошла «Лацио» (3:1).

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