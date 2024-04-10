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Мартин Эдегор оценил первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Мартин Эдегор оценил первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией»
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор выказался о первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'     2:2 Троссард – 76'    

«Тяжёлый матч. Нам противостояла хорошая команда, у которой много индивидуально сильных игроков.
Была сильная заруба, но, думаю, мы играли лучше. Мы подарили им два легких гола, и это немного раздражает, но впереди еще ответный матч. Нам нужно подготовиться к нему», – приводит слова Эдегора официальнй сайт УЕФА.
Ответный матч состоится 17 апреля на стадионе «Альянц-Арена».

Победитель пары сыграет в полуфинале с победителем другого четвертьфинального противостояния между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

На своем пули «Арсенал» в 1/8 финала прошёл «Порту» (1:1 – 4:2 по пенальти). На групповом этапе лондонский клуб занял первое место (13 очков) в группе В с ПСВ (9 очков), «Лансом» (8 очков) и «Севильей» (2 очка).

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