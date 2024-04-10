«Ливерпуль» сыграет с «Бетисом» впервые с 2005 года

Официальный сайт «Ливерпуля» сообщил о проведении товарищеского матча с испанским «Бетисом» в рамках летнего предсезонного тура в США. Встреча с севильцами откроет программу тура и состоится 26 июля в Питтсбурге на стадионе «Экрисюр Стэдиум», который является домашним для клуба НФЛ «Питтсбург Стилерз».

В предыдущий раз «Ливерпуль» и «Бетис» играли между собой 23 ноября 2005 года на групповом этапе Лиги чемпионов, матч на стадионе «Энфилд» завершился нулевой ничьей, до этого в Севилье победу со счётом 2:1 одержали мерсисайдцы.

Также в ходе своего тура в США «Ливерпуль» проведёт товарищеские матчи с лондонским «Арсеналом» (31 июля, Филадельфия, Пенсильвания) и «Манчестер Юнайтед» (3 августа, Колумбия, Южная Каролина).