Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» не предлагал пост главного тренера Рубену Амориму — журналист Пирс

«Ливерпуль» не предлагал пост главного тренера Рубену Амориму — журналист Пирс
Аудио-версия:
Комментарии

Несмотря на заинтересованность «Ливерпуля» в услугах главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима, на текущий момент английский клуб не предлагал ему возглавить мерсисайдцев и не достиг с ним каких-либо устных договорённостей. Об этом сообщает журналист Джеймс Пирс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Ливерпуль» по-прежнему занимается поиском и анализом кандидатов на замену Юргену Клоппу, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

Ранее известный журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что мерсисайдцы достигли устной договорённости с Аморимом. Сообщалось, что «Ливерпуль» предложил португальскому специалисту трудовое соглашение, рассчитанное до 2027 года.

Напомним, действующий контракт Аморима с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее появлялась информация, что, если заграничный клуб захочет пригласить 39-летнего специалиста на работу летом 2024 года, ему придётся выплатить зелёно-белым € 20 млн в качестве компенсации.

Материалы по теме
«Ливерпуль» достиг устной договорённости с Аморимом по контракту — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android