Филип Фоден поделился впечатлениями от ничьей с мадридским «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3).

Англичанин отметился в матче голом, а после был заменён на 87-й минуте из-за повреждения.

«У меня немного свело ногу, но на восстановление есть время. Надеюсь, смогу сыграть в ответной встрече.

Для болельщиков это, пожалуй, был один из лучших матчей, который они могли увидеть. Лицом к лицу сошлись, наверное, две лучшие атакующие команды в мире, и зрители увидели много голов.

Немного обидно, что при 3:2 мы не проконтролировали ситуацию и не удержали победный счёт. Они забили фантастическим ударом. Но нам не стоит зацикливаться на этом, мы можем извлечь множество положительных моментов», — приводит слова Фодена официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 17 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад».

В 1/8 финала «Манчестер» обыграл по сумме двух матчей «Копенгаген» (6:2), а «Реал» прошёл «РБ Лейпциг» (2:1).

«Бавария» по Пелевину и пустота Гвардиолы. ХиТ#178