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Филип Фоден поделился впечатлениями от ничьей с мадридским «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ

Филип Фоден поделился впечатлениями от ничьей с мадридским «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:3).

Англичанин отметился в матче голом, а после был заменён на 87-й минуте из-за повреждения.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Б. Силва – 2'     1:1 Диаш – 12'     2:1 Родриго – 14'     2:2 Фоден – 66'     2:3 Гвардиол – 71'     3:3 Вальверде – 79'    

«У меня немного свело ногу, но на восстановление есть время. Надеюсь, смогу сыграть в ответной встрече.

Для болельщиков это, пожалуй, был один из лучших матчей, который они могли увидеть. Лицом к лицу сошлись, наверное, две лучшие атакующие команды в мире, и зрители увидели много голов.

Немного обидно, что при 3:2 мы не проконтролировали ситуацию и не удержали победный счёт. Они забили фантастическим ударом. Но нам не стоит зацикливаться на этом, мы можем извлечь множество положительных моментов», — приводит слова Фодена официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 17 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад».

В 1/8 финала «Манчестер» обыграл по сумме двух матчей «Копенгаген» (6:2), а «Реал» прошёл «РБ Лейпциг» (2:1).

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