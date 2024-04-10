«ПСЖ» — «Барселона»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/2 финала «ПСЖ» встречался с испанским «Реалом Сосьедад». Французская команда выиграла обе встречи — 2:0 и 2:1. «Барселона», в свою очередь, играла с итальянским «Наполи». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Барселона» одержала победу со счётом 3:1.

Ответный матч пройдёт в Испании во вторник, 16 апреля.