Воспитанник «Зенита» Симонян: молодым пацанам в Питере тяжелее — погоду делают бразильцы

Воспитанник «Зенита» Артём Симонян высказался о соотношении россиян и бразильцев в составе санкт-петербургского клуба.

«Про «Зенит» постоянно одни и те же разговоры. Это команда, у которой нет проблем с финансами. С одной стороны, это плюс, потому что есть возможность скупать лучших российских футболистов, всех бразильцев и претендовать каждый год на чемпионство. Но для молодых пацанов тяжелее. Когда выходят на поле Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, игра команды меняется, разница в мастерстве видна. Россияне сейчас на подыгрыше в «Зените», а всю погоду делают бразильцы. Эта команда не на будущее, а хочет побеждать и расти здесь и сейчас, чтобы выигрывать вторую-третью-четвёртую звёзды», — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полностью интервью с Артёмом Симоняном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.