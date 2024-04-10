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Появилось фото третьей формы «Ливерпуля» на сезон-2024/2025

Появилось фото третьей формы «Ливерпуля» на сезон-2024/2025
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В Сети появилась фотография предполагаемой третьей формы английского «Ливерпуля» на сезон-2024/2025. Об этом сообщил Cedanewsgh.

Третий комплект представляет собой белую футболку со сплошным светло-серым рисунком, она имеет красно-жёлтые детали на воротнике, манжетах и ​​логотипе.

Фото: cedanewsgh.com

В четверг, 11 апреля, «Ливерпуль» проведёт первый матч 1/4 финала Лиги Европы с итальянской «Аталантой». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Юргена Клоппа набрала 71 очко после 31 матча. На первой строчке располагается лондонский «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты заработали 71 очко за аналогичное количество игр.

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