Александр Бубнов высказался о матче «Зенит» — «Балтика»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Балтика». Санкт-петербургский клуб выиграл с минимальным счётом 1:0. Победу «Зениту» принёс нападающий Педро, который отличился на 42-й минуте. Ему ассистировал Вячеслав Караваев.

«Если в первом тайме «Зенит» поддушивал соперника, то после перерыва такого давления уже не было. «Балтика» игру выровняла, матч шёл на встречных курсах. Правда, реализовать моменты команды не смогли. Но здесь стоит отметить и вратарей, которые выручали. Скажу также, что «Балтика» не отбивалась, продолжала организованно действовать в обороне и во втором тайме. Гости шли вперёд большими силами и напрягали соперника до последнего», — приводит слова Бубнова Sportbox.