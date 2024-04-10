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Экс-игрок «Зенита» Симонян: Мхитарян позвонил и сказал, что мной интересуется «Боруссия»

Экс-игрок «Зенита» Симонян: Мхитарян позвонил и сказал, что мной интересуется «Боруссия»
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян рассказал о звонке от армянского футболиста Генриха Мхитаряна.

— Как сейчас воспринимается футбол в Первой лиге и жизнь на Дальнем Востоке после европейского опыта?

— Я занимаюсь любимым делом, получаю от этого удовольствие. Рад, что так сложилось. Конечно, могло быть и по-другому. Например, когда я хорошо себя проявил в «Цюрихе», мне позвонил Генрих Мхитарян, он в то время играл в «Боруссии». Рассказал, что их спортивный директор подходил и спрашивал про меня, начали за мной следить. Но, как вы видите, я не перешёл в дортмундскую «Боруссию» (смеётся). Много всякого случается, но сейчас я в Хабаровске. Понятно, что всегда хочется играть на более высоком уровне, но в СКА собраны хорошие футболисты, тренер, у которого я многому научился и учусь до сих пор. Нужно играть, выполнять задачи и делать всё для команды, — сказал Симонян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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