Собослаи — о следующем тренере «Ливерпуля»: неважно, кто это будет

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи признался, что его не слишком заботит тот факт, кто станет следующим главным тренером мерсисайдцев после Юргена Клоппа. Напомним, немецкий специалист покинет «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона.

«Это футбол. Клопп планирует уйти, отдохнуть и насладиться своей жизнью. Он делал эту работу в «Ливерпуле» очень долго. Мы не знаем, кто придёт следующим, но мы готовы — не важно, кто придёт», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

Доминик Собослаи стал игроком мерсисайдцев прошлым летом. В нынешнем сезоне венгр провёл 37 матчей за «красных» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Собослаи в € 75 млн.