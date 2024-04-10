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Первая лига представила символическую сборную 26-го тура

Первая лига представила символическую сборную 26-го тура
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Опубликована символическая сборная 26-го тура Мелбет Первой лиги. В неё попали три футболиста из подмосковных «Химок» и два — из ярославского «Шинника».

Символическая сборная 26-го тура Первой лиги:

Вратарь: Александр Довбня («Шинник»);

Полевые игроки: Артём Попов («Арсенал»), Александр Клещенко («Родина»), Муталип Алибеков («Динамо» Махачкала), Константин Савичев («Акрон»), Руслан Куль («КАМАЗ»), Петар Голубович («Химки»), Василий Алейников («Шинник»), Бутта Магомедов («Химки»), Мераби Уридия («Черноморец»), Александр Руденко («Химки»);

Тренерский штаб: «Химки»;

12-й игрок: «Черноморец».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки». Команда набрала 45 очков за 25 матчей. На втором месте располагается тольяттинский «Акрон» (45).

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