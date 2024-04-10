Баста: заиграли гусли, что СКА-Ростов украли у болельщиков и города, но его украли давно

Владелец клуба СКА-Ростов Василий Вакуленко (Баста) высказался об участии своего клуба в Медиалиге.

«Положительно отношусь к тому, что в Высшей Лиге ростовской области появился СКА-Ростов. Но интересно, где они были, когда у СКА-Ростова были трудности. Снова заиграли гусли, что СКА-Ростов украли у болельщиков и города. СКА-Ростов уже давно украли у болельщиков. В Москве есть «Спартак» и «Народная команда».

Мы добились результата. Побеждали «Чайку», взяли серебро в своём дивизионе. Конечно, у болельщиков есть непонимание, что такое Медиалига. Для меня Медиалига — это место, где футболисты могут доказать свой высокий уровень. Мы можем пригласить из Второго дивизиона любую команду и посмотрим, кто и как будет играть. С 1981 года со СКА-Ростовом происходили всякие пертурбации», — передаёт слова Басты корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.