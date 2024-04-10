Глава Медиалиги Осипов рассказал о проведении матча «СКА-Ростов» — «Народная команда»

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал о проведении матча «СКА-Ростов» — «Народная команда» 13 апреля.

«13-го числа мы делаем благотворительный матч. 20-го числа не получится сыграть на «ВЭБ Арене». Идея с дерби «СКА-Ростов» с «Народной командой» — хорошая идея. Можно будет сыграть на «ВЭБ Арене».

Есть другая идея — матч в Ростове. Это крутой кейс. Время подготовиться к этому есть. Думаю, что это будет крутой праздник для города. Инициатива всегда приветствуется», — передаёт слова Осипова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В пятом сезоне Медиалиги «СКА-Ростов» сыграет в группе А. Соперниками команды будут Fight Night, «Родина Медиа», «Титан» и «Рома». 1-й тур нового сезона пройдёт с 19 по 21 апреля.