Голкипер «Гремио» Габриэль Грандо может перейти в «Краснодар»

Голкипер бразильского «Гремио» Габриэль Грандо может стать игроком «Краснодара». Об интересе южан к вратарю сообщает Gremio Avalanche.

По информации источника, в текущем сезоне 24-летний Грандо потерял место в стартовом составе и не входит в планы тренерского штаба клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что в феврале 2024 года «быки» уже контактировали с «Гремио» по поводу возможного трансфера голкипера. Уточняется, что «Гремио» рассчитывает заработать на продаже Грандо минимум $ 8 млн.

В сезоне-2024 Грандо провёл одну игру за «Гремио» в чемпионате штата Гаушу против «Гуарани» (4:1). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 2 млн. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.