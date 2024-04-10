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В «Балтике» высказались о задержании главы партнёрской букмекерской компании

В «Балтике» высказались о задержании главы партнёрской букмекерской компании
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Пресс-служба калининградской «Балтики» прокомментировала задержание руководителя букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина. Клуб и данная организация находятся в партнёрских отношениях.

«ФК «Балтика» и компания «Мелбет» сотрудничают продолжительное время. Мы успели построить устойчивые и надёжные отношения, благодарны спонсору за вклад в развитие нашего клуба. Никаких сбоев в соблюдении наших партнёрских соглашений не возникло, мы продолжаем работать», — сказали в пресс-службе «Балтики» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Ранее сообщалось, что Игорю Ляпустину вменяется мошенничество, совершённое организованной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы.

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