Игрок «Зенита»-2 Бугаенко назвал недостаток регламента проведения Кубка России

Нападающий «Зенита»-2 Игорь Бугаенко сказал, что недостатком регламента проведения Фонбет Кубка России является уменьшение количества матчей между командами Российской Премьер-Лиги с клубами Второй лиги.

– Сейчас поменялся формат Кубка, и команды Премьер-Лиги не приезжают в регионы. Как ты к этому относишься?

– Для региональных команд Второй лиги это очень плохо. Это ведь настоящий праздник. На команду РПЛ всегда собирался полный стадион, огромное внимание к этим играм каждый год. Этого реально все ждали! А сейчас сколько надо пройти стадий, чтобы выйти на команду РПЛ? – сказал Бугаенко в беседе с корреспондентом «Спорт День за Днём».

Напомним, с сезона-2022/2023 Кубок России проходит по схеме с двойным выбыванием. Команды, представляющие Вторую лигу, могут встретиться с представителями РПЛ только на стадии 1/4 финала Пути Регионов Кубка России.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте