Алдонин: не надо кричать, что ЦСКА в чемпионской гонке, но команда может попасть в тройку

Экс-футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предстоящем матче армейского клуба с московским «Локомотивом» в рамках 24-го тура РПЛ и об участии его бывшей команды в чемпионской гонке.

«Матч «Локомотив» — ЦСКА будет принципиальнейшим для обеих команд. По настроению ЦСКА к этому матчу подходит в лучшем состоянии. Потери есть у обеих команд, но Роша — существенная потеря для ЦСКА. Чем стабильнее оборона, тем надёжнее команда, а перестановки у армейцев могут сказаться на игре. Я надеюсь, что ЦСКА справится с этим, ведь потери «Локомотива» более существенные и весомые.

ЦСКА ещё в чемпионской гонке, потому что далеко не всё ещё сказано. Впереди ещё достаточно игр, и мы видим, что все команды теряют очки. Чем успешнее и стабильнее пройдёт ЦСКА этот тяжёлый отрезок, тем выше заберётся. Понятно, что не надо кричать о чемпионской гонке, но тем не менее ЦСКА вполне может попасть в тройку и даже в двойку», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится в субботу, 13 апреля. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

После 22 матчей армейцы с 36 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит», набрав 44 очка в 22 играх. «Краснодар» идёт вторым с 43 очками, «Динамо» располагается на третьей строчке (38).