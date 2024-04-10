Игонин: меняются названия и эмблемы команд, но «Зенит» остаётся чемпионом

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался относительно конкуренции команд, претендующих на победу в Российской Премьер-Лиге.

«На первое место объективно претендуют две команды. Они между собой чередуются и периодически решают свои вопросы. Конкуренция, которую составляют два клуба, это самое нехорошее для развития футболистов, чемпионата и зрелищности. Когда-то «Крылья Советов» составляли конкуренцию «Зениту», потом «Ростов» и «Динамо», а сейчас – «Краснодар». По сути, меняются названия и эмблемы, но всё пока остаётся по-прежнему — «Зенит» чемпион», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар». В ближайшем матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» примет на своём поле «Зенит». В случае победы «быки» поднимутся на первую строчку.