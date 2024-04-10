Андрей Кобелев: я бы хотел, чтобы чемпионская гонка в РПЛ продолжалась как можно дольше

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался по поводу чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ.

«Краснодар» сейчас в чемпионской гонке, плюс у них домашняя игра с «Зенитом». Я бы хотел, и я об этом говорил, чтобы чемпионская гонка продолжалась как можно дольше. Может быть, до последнего тура. И чтобы в ней участвовали не только две команды, но, например, ещё и другие команды, помимо «Динамо», которое, к сожалению, проиграло «Спартаку». Это было бы интересно и для зрителей, и для футболистов.

Я не считаю чужие деньги и не понимаю, у кого какой бюджет. Но при прочих равных и правильной трансферной политике можно за меньшие деньги (чем у «Зенита». — Прим. «Чемпионата») сделать команду чемпионом. И как раз вы видите, что происходит в том же «Спартаке» — деньги тратятся, и немалые. В начале сезона было пять-шесть нападающих, которых можно было ротировать, а в концовке — двое, Соболев и Угальде. В первую очередь нужно говорить о сбалансированной трансферной политике, а не о деньгах. Деньгами у нас располагают пять-шесть команд, которые могут построить команду, которая будет бороться с «Зенитом», — приводит слова Кобелева Metaratings.

Напомним, на данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» (44 очка), опережая на одно очко «Краснодар». В ближайшем матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» примет на своём поле «Зенит». В случае победы «быки» поднимутся на первую строчку.