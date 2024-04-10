Экс-игрок «Спартака» Давыдов назвал нового Русского Месси

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Давыдов, которого с 2014 года называли Русским Месси, считает, что сейчас этого прозвища заслуживает нападающий столичного «Динамо» Константин Тюкавин.

«Кого вижу новым Русским Месси? Очевидно, Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард. Мне очень он нравится, я уже давно слежу за ним, ещё с момента его дебюта. Мне нравится, как он открывается, завершает, ставит спину. Для меня он и Чалов — лидеры нашей атаки на долгие годы», — сказал Давыдов в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин принял участие в 28 матчах за «Динамо» во всех официальных турнирах, отметился 10 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 12 млн.