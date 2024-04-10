Хаби Алонсо объяснил, почему он решил не покидать «Байер» по окончании сезона

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, почему решил провести следующий сезон в леверкузенском «Байере».

«Было много причин. В предсезонке мы приняли много правильных решений. Команда хорошо сплотилась, и мы смогли прогрессировать, сформировать менталитет, создать футбольный стиль, и это, конечно, не просто хороший футбол, но и очень конкурентоспособный. За год мы создали в команде отличную атмосферу. Сезон проходит великолепно, и, конечно, мы хотим продолжать в том же духе. Я чувствую себя частью этой команды. Мне кажется, что сейчас неподходящее время для ухода, и именно поэтому я остаюсь», — приводит слова Алонсо Eurosport.

В Бундеслиге-2023/2024 «Байер» уверенно занимает первое место. В активе леверкузенцев 76 очков, и для победы в чемпионате Германии в оставшихся шести играх им необходимо набрать всего три очка. Также «Байер» находится в одном шаге от завоевания Кубка Германии (25 мая леверкузенцы проведут финальный матч с «Кайзерслаутерном» (D-2) и продолжают борьбу в Лиге Европы (11 апреля команда сыграет первый матч 1/4 финала с английским «Вест Хэмом»).

Напомним, 42-летний испанец возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. Ранее сообщалось, что решение специалиста остаться в «Байере» на следующий сезон может быть связано с тем, что он хочет стать следующим после Карло Анчелотти главным тренером мадридского «Реала».

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