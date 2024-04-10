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Хомуха: победитель в матче «Локомотив» — ЦСКА претендует на попадание в тройку

Хомуха: победитель в матче «Локомотив» — ЦСКА претендует на попадание в тройку
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Локомотивом» и армейцами. Встреча пройдёт в субботу, 13 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч «Локомотив» — ЦСКА будет очень сложным, потому что победитель этой игры может реально претендовать на тройку. Поэтому я жду напряжённого и интересного матча для болельщиков. Роша — игрок, который стабильно играет в обороне ЦСКА, поэтому потеря такого футболиста может сказаться на игре в дерби. Но потеря одного игрока — не такая большая проблема, его есть кем заменить.

Сложно сказать, находится ли ЦСКА в чемпионской гонке. Это будет зависеть от того, как будут играть конкуренты. Не всё зависит от армейцев», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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