Александр Беленов: готов был пешком идти в «Спартак»

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов, выступавший за московский «Спартак» с 2010 по 2011 год, поделился воспоминаниями об эмоциях от перехода в стан красно-белых из белгородского «Салюта».

«Сколько за меня заплатил «Спартак»? Честно, я даже не знаю. Мне без разницы было. Я готов был пешком идти туда. Я знаю, что на эти деньги построили в Шебекино корпус, где жили ребята, спецкласс, поле. Я оставил какой‑то след», — сказал Беленов в эфире «Матч Премьер».

Александр Беленов также выступал за казанский «Рубин», «Уфу», махачкалинский «Анжи» и краснодарскую «Кубань». В нынешнем сезоне 37-летний вратарь принял участие в 18 матчах за «Факел» во всех официальных турнирах и семь раз отыграл «на ноль».