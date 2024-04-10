«Ференцварош» обыграл «Диошдьёр» благодаря дебютному голу Эдгара Севикяна за клуб

Завершился перенесённый матч 21-го тура чемпионата Венгрии, в котором встречались «Ференцварош» и «Диошдьёр». Игра проходила на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия). В статусе главного арбитра встречи выступил Балаж Берке. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:1.

На первой минуте счёт в матче открыл нападающий «Ференцвароша» Барнабаш Варга. На 21-й минуте матча дальним ударом забил полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян, ранее выступавший в «Пари НН». Этот гол стал первым мячом, забитым Севикяном в составе венгерской команды. На 56-й минуте гости сократили отставание в счёте.

Напомним, в зимнее трансферное окно армянский футболист перешёл в венгерский «Ференцварош». В составе клуба из Будапешта Эдгар принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых забил один гол. Контакт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.

После 27 туров «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате Венгрии, набрав 61 очко.

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