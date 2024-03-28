Нигматуллин — о Севикяне: он хотел — он поехал, «Ференцварош» — хороший вариант

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин поделился мыслями о переходе Эдгара Севикяна в «Ференцварош», а также об адаптации игрока в венгерском клубе.

«Он сейчас не выходит в старте. Он такой эмоциональный парень. Я знаю, что он сам в себе. Сейчас адаптируется, привыкнет к каким-то вещам, и всё у него будет нормально, как было здесь. Сейчас переход в новый клуб, бытовые какие-то моменты, плюс привыкание к чемпионату, к тренеру, к требованиям. На это всё время нужно. Тем более он в хорошей команде. «Ференцварош» – крепкая европейская команда. Конкуренция тоже очень высокая.

Эдгар никогда не скрывал, он везде говорил, что этого хочет. У него в контракте опция была, что его европейский клуб может купить. Он хотел — он поехал. Европейская команда — хороший вариант. У него уже есть опыт прохождения через трудности, опять пройдёт и заиграет. Я в нём не сомневаюсь, он хороший футболист», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

В общей сложности Севикян провёл за нижегородскую команду 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей. В зимнее трансферное окно армянский футболист перешёл в венгерский «Ференцварош».

В составе клуба из Будапешта Эдгар принял участие в четырёх матах во всех турнирах, в которых лишь раз вышел в стартовом составе и не сумел отметиться результативными действиями. Контакт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.

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