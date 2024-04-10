«ПСЖ» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 10 апреля, состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанской «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Бералдо, Эрнандес, Маркиньос, Кан Ин, Витинья, Руис, Асенсио, Дембеле, Мбаппе.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Кубарси, Араухо, Канселу, Роберто, Гюндоган, де Йонг, Рафинья, Левандовски, Ямал.

Фото: ФК «ПСЖ»

Фото: ФК «Барселона»

В 1/8 финала «ПСЖ» встречался с испанским «Реалом Сосьедад». Французская команда выиграла обе встречи — 2:0 и 2:1. «Барселона», в свою очередь, играла с итальянским «Наполи». Первый матч завершился вничью — 1:1, во второй встрече «Барселона» одержала победу со счётом 3:1.