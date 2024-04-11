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Лига чемпионов футбол, четвертьфиналы: ПСЖ — Барселона, Атлетико — Боруссия Д, счёт, кто победил, статистика, итоги

Лига чемпионов, результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, 10 апреля
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Закончились матчи второго дня 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых встречались «ПСЖ» и «Барселона», а также мадридский «Атлетико» и «Боруссия» (Дортмунд).

Матч «ПСЖ» — «Барселона» завершился со счётом 3:2 в пользу каталонской команды.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 37'     1:1 Дембеле – 48'     2:1 Vitinha – 51'     2:2 Рафинья – 62'     2:3 Кристенсен – 77'    

На 37-й минуте нападающий «Барселоны» Рафинья открыл счёт в матче. В начале второго тайма форвард парижан Усман Дембеле восстановил равновесие. Спустя пару минут португалец Витинья вывел «ПСЖ» вперёд. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль и сделал счёт ничейным. На 77-й минуте защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен забил третий мяч и принёс победу каталонской команде на выезде.

Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Матч «Атлетико» — «Боруссия» (Дортмунд) закончился со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Де Пауль – 4'     2:0 Лино – 32'     2:1 Аллер – 81'    

На пятой минуте матча полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль открыл счёт. На 32-й минуте с передачи нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна забил защитник хозяев Самуэл Лино. На 81-й минуте матча нападающий «Боруссии» Себастьен Аллер сократил отставание в счёте до одного мяча.

Ответный матч пройдёт в следующий вторник, 16 апреля, в Дортмунде и начнётся в 22:00 по московскому времени.

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