Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу Джейми Каррагер спрогнозировал итоговую сетку Лиги чемпионов и победителя турнира нынешнего сезона. По его мнению, «Манчестер Сити» станет чемпионом.
Прогноз Каррагера:
Полуфинальные пары:
«Атлетико» Мадрид (Испания) — «ПСЖ» (Франция);
«Бавария» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия).
Финал:
«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия);
Победитель: «Манчестер Сити» (Англия).
Фото: Paramount
В данный момент проходят матчи четвертьфинала Лиги чемпионов.
Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:
«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);
«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
«Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).