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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии по футболу Джейми Каррагер спрогнозировал итоговую сетку Лиги чемпионов и победителя турнира нынешнего сезона. По его мнению, «Манчестер Сити» станет чемпионом.

Прогноз Каррагера:

Полуфинальные пары:

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «ПСЖ» (Франция);

«Бавария» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия).

Финал:

«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Сити» (Англия);

Победитель: «Манчестер Сити» (Англия).

Фото: Paramount

В данный момент проходят матчи четвертьфинала Лиги чемпионов.

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024:

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«Атлетико» Мадрид (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

«Реал» Мадрид (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания).