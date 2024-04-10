Нападающий «Зенита»-2 Бугаенко рассказал о своём опыте выступления в медиафутболе

Нападающий «Зенита»-2 Игорь Бугаенко рассказал, что имел опыт выступления в медиафутболе до подписания контракта с санкт-петербургской командой, а также поделился впечатлениями от игры за футбольную медийную команду 2DROTS.

– У меня был вариант с «Зенитом»-2. Я уже знал, что перехожу, но был в отпуске. Звонок от Некита из 2DROTS. Спросил, не хочу ли я перейти к ним. Отказался, так как хочу ещё поиграть профессионально. Но пока отпуск – могу сыграть. Он согласился. Я попросил только оплатить аренду квартиры и премиальные за игры, не требуя зарплату. Вот так я туда и попал. Сыграл две игры – с «Матч ТВ» и ФК «10» на Кубке Селебрити.

– Как вообще к этому явлению относишься?

– Наверное, популярности больше. Во Второй лиге этого ни у кого нет, даже в Первой. А там тебя узнают, люди ходят, чтобы увидеть тебя. Реально атмосфера на матчах очень классная, — приводит слова Бугаенко «Спорт День за Днём».

Московский Кубок Селебрити (МКС) является одним из турниров среди футбольных медийных команд, который проходит ежегодно начиная с 2020 года.

Помимо МКС, существует Медийная футбольная лига, которую создал создал бизнесмен Николай Осипов в 2022 году. На текущий момент проведено четыре сезона лиги. Победителем четвёртого сезона стала московская команда «Титан». Наиболее титулованным клубом является 2DROTS (две победы). Пятый сезон Медийной футбольной лиги начнётся в пятницу, 19 апреля, матчем «Чисто Питер» — «Амкал».