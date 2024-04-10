Клопп — о матчах с «МЮ»: провели две отличные игры и просто не выиграли

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от гостевого матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Это странные матчи. За последние три недели мы дважды ездили на «Олд Траффорд», провели две отличные игры и просто не выиграли. Поражение в Кубке Англии — это безумие, но это случилось, таков футбол. А затем следующая игра — мы получили всего очко. «Ливерпуль» остался бы в чемпионской гонке, даже если бы проиграл там. Это возможно. Не факт, что другие фавориты выиграют все свои матчи. После игры, наверное, больше показалось, что мы потеряли два очка, но это определённо очко, которое мы набрали», — приводит слова Клоппа Eurosport.

После 32 туров «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Мерсисайдцы уступают лидеру АПЛ «Арсеналу» (71) по дополнительным показателям.